Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала видео того, как сегодня в Славянске Донецкой области обсыпали мукой ее представительницу — народного депутата Наталью Королевскую.



На видео видно, что Королевскую успел прикрыть спиной ее охранник.





Как сообщалось, инцидент произошел перед зданием Донецкого окружного суда, который базируется в Славянске. Там проходит судебное заседание, на котром «Оппозиционная платформа — За жизнь», оспаривает результаты голосования в округе № 52.



Рядом с зданием суда стоят молодые люди с плакатами в поддержку кандидата от «Батькивщины» Евгения Яковенко, который победил в 52-м округе. Королевская заявила, что мукой ее обсыпал один из них.