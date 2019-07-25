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В РФ пригрозили Украине в случае задержания экипажа танкера

25 июля 2019, 16:10

В РФ пригрозили Украине в случае задержания экипажа танкера

Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера в порту Одессы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МИД РФ.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — сказали в ведомстве.

Конкурсный управляющий «Волго-Донского судового агентства» (Волгоград, РФ) Андрей Медведев сообщил, что задержанный танкер принадлежит зарегистрированной в Краснодарском крае компании.

«Танкер Neyma был продан "Волго-Донским судовым агентством", новый собственник — "Альтомар Шиппинг" (Геленждик, Краснодарский край) оформил на него все права», — сказал Медведев.

«Nika Spirit — это наш пароход», — сообщил представитель «Альтомар Шиппинг».

Собеседник агентства заявил, что не уполномочен комментировать ситуацию вокруг танкера, поскольку это может сделать только руководитель компании, но тот «находится сейчас вне зоны доступа, за пределами России».

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российский танкер «Neyma», который заблокировал украинские корабли в Керченском проливе. 

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