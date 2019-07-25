Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 июля.

Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о гибели женщины 1958 года рождения в результате подрыва на мине в поселке Зайцево под Горловкой.



11-летний мальчик получил ранения в результате детонации взрывного устройства в городе Крестовка Донецкой области 15 июля.



СММ ОБСЕ зафиксировала поезд с грузовыми вагонами и вагонами-цистернами недалеко от подконтрольного боевикам «ДНР» участка границы с РФ.



Политика



Министр иностранных дел Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз общим весом 154,5 тонны в неподконтрольные властям районы Донбасса.



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