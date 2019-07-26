Экипаж задержанного танкера вернулся в Москву и не хочет свидетельствовать в украинском суде

Экипаж задержанного Службой безопасности Украины российского танкера «Neyma» вернулся в Москву, сообщает «Интерфакс».



Капитан судна Илья Дробязко заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, потому что не считает себя свидетелем по делу о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.



«Перед заходом в порт все формальности были соблюдены — мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия», — рассказал капитан.



По словам Дробязко, экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.



Представители прокуратуры, как сообщил капитан «Neyma», разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства. «Все было мирно, разрешали связываться с родными», — добавил Дробязко.

24 июля СБУ задержала российский танкер «Neyma», который, по информации спецслужбы, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. На задержанном танкере провели обыск, изъяты бортовые документы и журналы, записи радиопереговоров во время конфликта.



Позже в СБУ сообщили, что моряков российского танкера «Neyma» отпустили, поскольку оснований удерживать не было из-за отсутствия оснований для задержания.