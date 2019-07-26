Ветеран «Азова» рассказал, зачем запрыгнул на автомобиль Порошенко

Доброволец полка «Азов» Никита Айвазовский объяснил, зачем запрыгнул на капот автомобиля лидера «Европейской солидарности» и экс-президента Петра Порошенко. Видеообращение он опубликовал в Facebook.



Боец с позывным «Одиссей» рассказал, что родом из Санкт-Петербурга, в 2014 году приехал воевать на Донбасс.



Он уверяет, что атака на кортеж Порошенко не была попыткой напасть на него лично. По словам Айвазовского, он хотел передать экс-президенту бронежилет, чтобы тот испытал его, однако охрана не допустила его к политику, после чего он решил запрыгнуть на его автомобиль.



Айвазовский отметил, что «хотел отомстить» Порошенко за то, что он не выполнил свое обещание о выдаче украинского гражданства иностранным добровольцам АТО, «вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада».





Как писала «Украинская правда», 18 июля президент Владимир Зеленский выдал Макееву украинское гражданство. Сам ветеран не упоминает этого факта в своем видеообращении.



Вчера вечером Порошенко был допрошен в здании Госбюро расследований в рамках дела по иску экс-главы Администрации президента Андрея Портнова по продаже завода «Кузница на Рыбацком».



Когда экс-президент покидал здание ГБР его автомобиль окружили несколько человек. Один из них — ветеран полка «Азов» — запрыгнул на капот.



В результате инцидента никто не пострадал.



В полиции Киева отметили, что с заявлением по данному инциденту не обращались.

