ЦИК обработала 100% электронных протоколов: результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет электронных протоколов с избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля.



По партийным спискам в парламент проходят пять политсил: «Слуга народа» — 43,16% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, «Голос» — 5,82%.



Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер: «Радикальная партия Ляшко» — 4,01%, «Сила и честь» — 3,82%, «Оппозиционный блок» — 3,03%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,41%, «Партия Шария» — 2,23%, «Свобода» — 2,15%, «Гражданская позиция» — 1,04%.



Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия «Объединение «Самопомич» (0,62%).



Явка по данным со всех 199 округов составила 49,84%.



Сейчас в ЦИК продолжается прием протоколов с мокрыми печатями. Окончательные результаты выборов, согласно законодательству, должны быть обнародованы не позднее 5 августа.