У Зеленского объяснили, чем его политика по Донбассу отличается от подхода Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе установления мира на Донбассе смещает акценты от «дипломатии обещаний» к «конкретным шагам» со стороны России. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил Богдан Яременко, победивший на парламентских выборах в округе № 215 (Киев) от партии «Слуга народа».



По его словам, пятого президента Петра Порошенко «втянули в дипломатию обещаний», требуя «изменить Конституцию, принять какие-то законы».



Яременко подчеркнул, что в отличие от предшественника, Зеленский выдвигает к России конкретные требования: «Отдайте заложников, прекратите стрельбу. [Если] мы этого добьемся, то будем вести переговоры [дальше]».



«Мы не позволим втянуть себя в дипломатию обещаний, которые не выполняются. Мы хотим видеть конкретные шаги со стороны РФ, которые свидетельствуют, что она серьезно относится к переговорам», — пояснил он, добавив, что это будет непросто.



При этом Яременко назвал «первыми миниатюрными успехами» разведение сторон в Станице Луганской и уменьшением количества жертв после объявления бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.



По словам представителя «Слуги народа», мир также включился в «игру Зеленского», помогая Украине добиться выдачи 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.