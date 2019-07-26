За время подсчета голосов в Северодонецке открыто 2 уголовных производства

Полиция открыла два уголовных производства в связи с попыткой срыва процесса подсчета голосов в окружной избирательной комиссии № 106 в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Одно производство открыто по статье «Хулиганство» после распыления газового баллончика возле кандидата в народные депутаты 25 июля. Еще одно — по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательного права» по факту неявки членов избиркома на заседание без уважительных причин.



По состоянию на сегодня избирком в Северодонецке завершила свою работу и в сопровождении сотрудников полиции члены ОИК выехали в Центральную избирательную комиссию в Киев.

На одномандатном избирательном округе № 106 победил кандидат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. За него проголосовали 21,49% (10 125 человек).



В окружной избирательной комиссии № 105 в городе Счастье Луганской области продолжается пересчет голосов. Полиция уже третьи сутки несет здесь службу в усиленном режиме.