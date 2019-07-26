За кандидатов-клонов проголосовали почти 91 тысяча человек на выборах в Раду

На досрочных парламентских выборах 21 мюля за однофамильцев известных кандидатов проголосовали 90 878 человек. Всего в Раду баллотировался 161 кандидат-двойник, которые были выдвинуты в 48 округах, сообщает Комитет избирателей Украины.



По подсчетам КИУ, кандидаты-двойники получали от 0,06% до 5% голосов избирателей.



Большинство голосов в процентном соотношении среди кандидатов-клонов получил самовыдвиженец Александр Иванович Пономарев на округе № 78 в Запорожской области — за него проголосовали 4,79% или 3580 человек. Победителем же на этом округе стал Александр Сергеевич Пономарев, выдвигающийся от «Оппозиционной-платформы — За жизнь», набравший 36,84%. поддержки.



«Технология клонов показала свою действенность на этих выборах. В результате ее использования десятки тысяч украинских избирателей ошиблись при заполнении бюллетеней и проголосовали за клонов, а не настоящих кандидатов», — пояснил глава КИУ Алексей Кошель.



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