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ЦИК нашла нарушения в финотчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

26 июля 2019, 21:47

ЦИК нашла нарушения в финотчетах партий Гриценко, Саакашвили и Шария

Центральная избирательная комиссия обнаружила нарушения в промежуточных финансовых отчетах избирательных фондов партий «Социальная справедливость», «Гражданская позиция», Партия Шария и «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что материалы осуществленных анализов промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов этих партий переданы Национальному агентству по предотвращению коррупции «для реагирования в соответствии с законами Украины».

В ЦИК уточнили, что в указанных финотчетах, утвержденных постановлением Центризбиркома от 18 июля №1745, комиссия выявила нарушения требований избирательного закона.

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