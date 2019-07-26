ООС: Режим прекращения огня на Донбассе с начала суток соблюдался

По состоянию на 19.00 пятницы, 26 июля, боевики не обстреливали позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



«Потерь с украинской стороны не зафиксировано», - отмечается в сообщении.