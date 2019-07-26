На Донетчине жители подконтрольного «ДНР» села ходят за водой в соседнее село

Жители подконтрольном группировке «ДНР» селе Старомарьевка Донецкой области за питьевой водой ходят пешком в соседнее село Гранитное. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Оплот».



«За питьевой водой мы все время ездили, а сейчас не можем ездить - ходим, в Гранитное», - рассказала местная жительница.



Раньше за водой ездили, но в 2014 году мост был взорван. Сейчас дорога занимает не менее 40 минут.



Провести воду в Старомарьевку возможности пока нет, так как село находится в непосрественной близости к линии соприкосновения.



Так называемые местные власти выдают гуманитарную помощь баками для воды.



Напомним, село Гранитное разделено линией соприкосновения.