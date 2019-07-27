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Волкер назвал прошедшие выборы честными и свободными

27 июля 2019, 11:15

Волкер назвал прошедшие выборы честными и свободными

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер охарактеризовал прошедшие выборы в Верховную Раду, как честные и свободные. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве во время визита делегации США в Украину, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Эти выборы, а также предыдущие президентские выборы, которые также были честными и свободными дают власти Украины достаточный мандат для того, чтобы реализовывать реформы и ожидать того, за что они голосовали. Мы очень рады за вас, Соединенные Штаты полностью на стороне Украины», - отметил он.

По его мнению, результаты выборов свидетельствуют о том, что украинцы проголосовали за реформы, за мир, за то, чтобы Украина были частью Европы, НАТО, западного мира.

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