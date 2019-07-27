Волкер: Мы ждем президента Зеленского в США, дата будет в ближайшее время

Украинская и американская сторона пока согласовывают дату визита Президента Украины Владимира Зеленского в США, она будет сообщена в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Приглашение поступило, президент Трамп подтвердил это президенту Зеленскому в этот четверг, и мы ждем президента Зеленского в Соединенных Штатах», - сказал Волкер.



Он добавил, что пока временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и другие представители американской стороны работают с командой Президента Украины над повесткой дня предстоящей встречи и согласованием рабочих графиков лидеров обоих государств.



«В настоящее время мы не знаем, какие даты могут быть удобны для обоих президентов, но посол Тейлор сейчас над этим работает, я думаю, что вскоре мы это узнаем», - отметил американский дипломат.



В тоже время он не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени.

25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.