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В Украине появится омбудсмен по вопросам людей с инвалидностью

28 июля 2019, 09:53

В Украине появится омбудсмен по вопросам людей с инвалидностью

Кабинет министров создал должность и аппарат Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Об этом говорится в постановлении № 665 от 24 июля.

Аппарат нового Уполномоченного образован в структуре секретариата Кабмина.

Єтим же постановлением правительство ликвидировало офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.

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