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Епифаний назвал число приходов УПЦ МП, присоединившихся к ПЦУ

28 июля 2019, 17:38

Епифаний назвал число приходов УПЦ МП, присоединившихся к ПЦУ

С декабря 2018 года к новосозданной на тот момент Православной церкви Украины присоединилось уже более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает «Радио Свобода».

По его словам, процесс перехода в ПЦУ несколько замедлился из-за выборов.

«В целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины» — сказал Епифаний на брифинге 28 июля.

По данным УПЦ (МП), по состоянию на 2018 год церкви Московского патриархата в Украине располагали 12092 приходами.

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