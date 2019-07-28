Главные события Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 22 - 28 июля.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Министр иностранных дел Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.



Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустилвозможность предоставления русскому языку статуса официального на временно неподконтрольной части Донбасса. По результатам досрочных парламентских выборов «Слуга народа» набрала абсолютное большинство в Верховной Раде — 254 мандата, что позволит ей принимать некоторые законопроекты единолично.



Разумков считает, что продление действия закона об «особом статусе» Донбасса будет зависеть от формата переговоров в «нормандском формате» и имплементации Минских договоренностей.



Разумков исключил возможность амнистии для боевиков «ДНР/ЛНР».



Права человека



Группировка «ЛНР» передала64 человека для отбывания наказания на подконтрольной властям территории. В офисе украинского омбудсмена сообщили, что с начала конфликта с неподконтрольной территории Луганщины было перемещено 319 заключенных.



На досрочных парламентских выборах могли проголосовать только 47 016 избирателей, чей избирательный адрес находится на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.



Боевые действия



Боевики нарушили условия перемирия: с 22 по 28 июля вследствие обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих.



11-летний мальчик получил раненияв результате детонации взрывного устройства в городе Крестовка Донецкой области 15 июля.



Мужчина получил ранения в результате подрыва на мине в неподконтрольном властям Никишино Донецкой области 19 июля. Мужчина находился за рулем трактора, когда наехал на взрывоопасный предмет.



СММ ОБСЕ подтвердила гибель женщины в результате обстрела Первомайска Луганской области 20 июля.



Общество



Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев заявил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.



27 июля в центре Донецка прошласепаратистская акция против флешмоба # ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Собравшимся пытались помешать «силовики» группировки «ДНР», однако участники разошлись только после сообщения о якобы заминировании площади Ленина, где проходил митинг. Позже в «ДНР» отчитались, что взрывоопасных предметов обнаружено не было. При этом об акции умолчали подконтрольные группировке СМИ и ведомства.



Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследоватьразрушенный мост на линии соприкосновения в Станице Луганской. Ранее боевики «ЛНР» блокировали данный процесс.



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что мобильный оператор «Феникс» технически готов перейти на телефонный код России, однако необходимы политические шаги со стороны Москвы.



За неделю в неподконтрольные районы Донбасса проследовало 343 тонны гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста и Управления е Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



25 июля в Донецк и Луганск прибыли медицинские медикаменты весом более 240 тонн, согласно сообщению сепаратистских СМИ. В СММ ОБСЕ подтверждали прибытие очередного «гуманитарного конвоя» от МЧС РФ. Представители пограничной и таможенной служб Украины провели визуальный осмотр грузовиков. МЧС РФ на своем сайте впервые не отчиталось о доставке груза для отдельных районов Донбасса, который стал первым в 2019 году.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Зеленский получил всё для воплощения плана реинтеграции Донбасса, как теперь будет развиваться российско-украинский конфликт? // Оппоблок и «За жизнь» поделили мажоритарные округи на Донбассе // Сурков или Медведчук: Кто реально представляет интересы Путина по вопросу Донбассу.



«Нині вже»: Центризбирком обработал 100% электронных протоколов. Анализируем, как голосовала Украина и почему такие разные симпатии у Львова и Донбасса.



«Донбасс Реалии»: Боевики уходят с передовой // На каких условиях Россия вернёт Донбасс // Для чего боевики проводят перепись // Реакция боевиков и РФ на выборы в Украине.