Штаб ООС рассказал о соблюдении режима «тишины» с начала суток

С начала текущих суток стороны соблюдают режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В ведомстве отметили, что с начала текущих суток обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано.



В штабе подчеркнули, что в воскресенье, 28 июля, боевики нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв КПВВ «Марьинка» из крупнокалиберного пулемета. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.