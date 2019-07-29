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Задолженность по зарплатам шахтерам может превысить 1 миллиард гривен, заявил глава профсоюза

29 июля 2019, 09:01

Задолженность по зарплатам шахтерам может превысить 1 миллиард гривен, заявил глава профсоюза

Задолженность по заработной плате шахтеров может вскоре превысить 1 миллиард гривен. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в комментарии «ГолосUA».

«На нескольких десятках государственных шахт сейчас задолженность по зарплатам составляет 661 миллион гривен, и через неделю после выборов задолженность вырастет еще на 530 миллионов и составит более миллиарда гривен», — написал Волынец.

По его словам, деньги в бюджете на эти цели не предвидены, и нет никаких иных инвестиций для того, чтобы улучшить ситуацию в угольной отрасли.

«Надеюсь, и хочется видеть, что когда начнет работать новый парламент, то эти вопросы будут решать уже на законодательном уровне. Потому что на данный момент государственные институции, даже после избрания Зеленского президентом, еще не заработали так, как это необходимо», — подчеркнул Волынец.

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