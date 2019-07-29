У Зеленского рассказали о планах реформирования СБУ

Служба безопасности Украины будет реформирована, у нее должна быть усилена контрразведывательная деятельность, при этом спецслужба не должна выполнять несвойственные ей функции. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью «24 каналу».



«У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — сказал он.



Данилюк подчеркнул, что СБУ должна стать более мощной в сфере контрразведки. «То есть борьба со шпионской деятельностью в Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать», — добавил секретарь СНБО.



Он также заявил, что создал группу, которая работает над соответствующими законопроектами.