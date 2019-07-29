Представитель президента: Мы не можем говорить о подаче воды в Крым

Возобновление поставок пресной воды и электроэнергии в аннексированный Крым является неуместным, так как это лишит Украину механизма давления на РФ как государство-агрессора. Такое мнение высказал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью «Сегодня».



«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды», — сказал Кориневич.



Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу после аннексии полуострова. Этот канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.



С конца 2015 года после повреждения ЛЭП в Херсонской области в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части страны.

