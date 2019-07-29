ЛугОГА показала фото с Волкером на краю разрушенного моста в Станице Луганской

Фото: Пресс-служба ЛугОГА

Пресс-служба Луганской облгосадминистрации сегодня опубликовала фотографии визита спецпредставителя США Курта Волкера в прифронтовую Станицу Луганскую. В частности, Волкер посетил КПВВ «Станица Луганская» и разрушенный мост на линии соприкосновения.



Визит состоялся 26 июля. Вместе со спецпредставителем США были временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, глава ЛугОГА Виталий Комарницкий, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский, замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.



Как сообщается, во время встречи была отмечена необходимость осуществления противоположной стороной ранее согласованных взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.



По словам Комарницкого, после обследования разрушенной конструкции специалисты предоставили экспертное заключение, продолжаются работы над технической документацией. Отмечается, что план восстановления моста подробно разрабатываться рабочей группой при Кабинете министров.



По словам спецпредставителя США Волкерв, восстановление моста даст толчок для последующих шагов к установлению мира.



«Также важно, чтобы для людей с обеих сторон были открыты дополнительные пункты пересечения линии разграничения. Например, я слышал, что КПВВ "Золотое" в хорошем состоянии и готово к этому», — добавил он.



Волкер подчеркнул, что агрессия России «здесь не имеет смысла».



«Потому что это вызывает страдания местного населения, которое является преимущественно русскоязычным. Мы прилагаем все усилия. Что на повестке дня были вопросы достижения мира и окончательное прекращение боевых действий. Мы надеемся, что мы вместе, общими усилиями найдем какое-то решение, поскольку Россия платит огромную цену: это деньги налогоплательщиков, жизни, которые теряют российские солдаты», — заявил американский дипломат.

Смотрите также:





7 июля разрушенный мост у Станицы Луганской посетил президент Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск. Их визит заснял сепаратитский телеканал с другой стороны моста.



В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Также украинские власти запустили бесплатный автобус от моста до КПВВ.



