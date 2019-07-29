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УПЦ МП хочет заняться обменом пленными

29 июля 2019, 12:16

УПЦ МП хочет заняться обменом пленными

Украинская православная церковь (Московского патриархата) создала комиссию по вопросам обмена пленных. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

15 июня митрополит УПЦ МП Онуфрий написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории РФ. В другом письме он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с аналогичной просьбой в отношении осужденных россиян.

В УПЦ МП выступили за обмен пленными в формате «всех на всех».

УПЦ МП не присоединилась к Православной церкви Украины.

Ранее в Кремле заявили, что Киев и Москва по-разному видят формулу обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

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УПЦ МП обмен пленными
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