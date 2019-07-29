УПЦ МП хочет заняться обменом пленными

Украинская православная церковь (Московского патриархата) создала комиссию по вопросам обмена пленных. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.



15 июня митрополит УПЦ МП Онуфрий написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории РФ. В другом письме он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с аналогичной просьбой в отношении осужденных россиян.



В УПЦ МП выступили за обмен пленными в формате «всех на всех».



УПЦ МП не присоединилась к Православной церкви Украины.



Ранее в Кремле заявили, что Киев и Москва по-разному видят формулу обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».