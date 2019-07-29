На Донетчине хотят уволить полицейского за поборы на блокпосту

Сотрудники Департамента внутренней безопасности разоблачили капитана Волновахского отдела полиции в поборах на блокпосту. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, руководством начато служебное расследование, по результатам которого этот полицейский будет уволен.



Отмечается, что работник полиции требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге «Славянск — Донецк — Мариуполь». Размер взятки колебался от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.



Полицейский отстранен от служебных обязанностей, его ожидает увольнение из органов Национальной полиции.



«Руководство полиции Донецкой области будет оказывать поддержку в расследовании этого позорного факта и в дальнейшем гарантирует всестороннюю помощь в раскрытии преступлений, связанных со взяточничеством», — говорится в сообщении.



Территориальным управлением ГБР, расположенным в Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, начато уголовное производство по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.