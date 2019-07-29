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В правительстве дали первые задания по восстановлению моста в Станице Луганской

29 июля 2019, 16:06

В правительстве дали первые задания по восстановлению моста в Станице Луганской

Восстановлению моста в Станице Луганской должно предшествовать разминирование прилегающей территории. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. 

24 — 25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской.

По итогам обследования под руководством вице-премьер-министра Геннадия Зубко прошло совещание, где обсуждался проект восстановления моста. В совещании приняли участие Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.

«Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ», — сообщила Олифер.

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