В правительстве дали первые задания по восстановлению моста в Станице Луганской

Восстановлению моста в Станице Луганской должно предшествовать разминирование прилегающей территории. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.



24 — 25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской.



По итогам обследования под руководством вице-премьер-министра Геннадия Зубко прошло совещание, где обсуждался проект восстановления моста. В совещании приняли участие Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей.



«Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ», — сообщила Олифер.