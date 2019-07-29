Климкин рассказал, что Меркель смотрела сериал «Слуга народа»

Канцлер Германии Ангела Меркель видела фрагменты из сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Укринформу».



«Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского [на президентских выборах], даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — сказал Климкин, добавив, что также специально просмотрел несколько серий.



Глава МИД отметил, что не знает, какие именно эпизоды сериала она видела и добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали его мнение относительно сериала. Климкин отказался назвать их мена, «поскольку не спрашивал у них разрешения».