СМИ: Пинчук заработал более 1 млрд на торговле с РФ, несмотря на санкции

С января по май компания Interpipe, принадлежащая олигарху Виктору Пинчуку, в обход санкций экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму 1,36 млрд гривен. Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на источники в таможне.



Как отмечает аналитик Concorde Capital Александр Паращий, трубы и колеса — основная продукция бизнеса Пинчука.



«Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда Interpipe поставлял значительную часть продукции российским компаниям. На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50 процентов его колесной продукции», — заявил он.



При этом с ноября 2018 года Пинчук находится под российскими санкциями. Он оказался в списке лиц, в отношении которых на территории РФ предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы страны.



Пинчук женат на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы. Олигарх владеет рядом телеканалов, банком, трубоколесной компанией Interpipe, международной инвестиционно-консалтинговой группой компаний EastOne Group.