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В Украину вернули собаку военнопленных украинских моряков

29 июля 2019, 17:09

В Украину вернули собаку военнопленных украинских моряков

Собаку, которая вместе с украинскими моряками была захваченная Россией возле Керченского пролива, вернули домой. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

«Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками сегодня вернули домой! О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и постараться вернуть домой», - написал адвокат.

По его словам, несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя.

По информации журналистки Александры Ефименко, на момент захвата кораблей и ареста моряков, Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а сегодня приехала в Херсонскую область. Она также отметила, что Джесси чувствует себя хорошо.

«Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев, пожеванный плинтус в комнате и тот факт, что с трех утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете, о чем я», - написала она в Facebook.

17 июля всем 24 украинским морякам российский суд продлил арест на три месяца.

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