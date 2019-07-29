В Мирнограде шахтеры в знак протеста перекрыли дорогу

Фото: ТК «Орбита»

В Мирнограде шахтеры ГП «Мирноградуголь» перекрыли улицу Центральную (ранее Артема) с требованием погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщает ТК «Орбита».

Горняки также требуют прекратить отключать предприятия от электроснабжения, разблокировать железнодорожную доставку угля конечному потребителю – ГП «Госуглепоставка», обеспечить шахты материалами и ГСМ, решить вопросы охраны труда и техники безопасности.

Сегодняшняя акция, организованная по инициативе профсоюзной организации НПГУ шахты «Капитальная», предупредительная.

«С 8 июля шахта «Капитальная» не отгружает уголь на ЦОФ «Мирноградская» (бывшая «Комсомольская») – там отказали в приеме, несмотря на то, что по состоянию на 1 июля объединение полностью рассчиталась с ЦОФ. Ссылались на то, что уголь недостаточно качественный. Но мы уверены, что действия фабрики – прямой заказ из Киева, от людей, которых мы называем «смотрящими». Сейчас идет передел этой фабрики, и высшие руководители, наверное, решили за счет шахты «Капитальной» решить свои вопросы», - говорит председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов.

По его словам, профсоюзные лидеры вместе с первыми руководителями ГП «Мирноградуголь» и других объединений в течение июля уже несколько раз побывали в Киеве. В последний раз, примерно неделю назад, на совещании под руководством замминистра Минэнергоугля Анатолия Корзуна присутствовал руководитель поставщика последней надежды – «Укринтерэнерго».

«Нам выделили на оплату электроэнергии 6 миллионов гривен, электричество включили, но ЦОФ так и не возобновила прием угля. На шахтах прошли заседания профкомов, во время которых были сформулированы требования к руководству профильного министерства…На прошлой неделе письма, в которых мы рассказали о реальной ситуации на государственных предприятиях угольной отрасли, были направлены и в адрес президента Украины», – рассказал Абрамов.

Председатель местной организации НПГУ также сообщил, что ситуацию с отказом ЦОФ «Мирноградская» принимать уголь помогли решить с участием руководства Донецкой ОГА, и в ночь с субботы на воскресенье (с 27 на 28 июля) отгрузка возобновилась.

Однако конечный получатель угля – ГП «Госуглепоставка» – не оплатил стоимость его железнодорожной доставки. Поэтому обогащенный уголь, загруженный в вагоны, простаивает на рельсах, дожидаясь отправки.

Фото: ТК «Орбита»