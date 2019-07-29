СБУ: Предприятие на Луганщине через фирму-двойник платило «налоги» боевикам

В Луганской области правохранители разоблачили механизм финансирования группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным спецслужбы, на временно неподконтрольной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали «предприятие-двойник» на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.



Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили «налоги» группировке «ЛНР».



В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



Также в отношении российских контрагентов захваченного боевиками машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.