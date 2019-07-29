В Покровске не могут найти членов окружной комиссии

В Покровске Донецкой кандидаты и наблюдатели не могут найти председателя и секретаря окружной избирательной комиссии №50, которые исчезли вместе с протоколами. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на кандидата в народные депутаты по округу №50 Сергея Кошукова.



«С 26 на 27 июля они выехали в Киев, но до сих пор они не доехали до Киева и не вернулись в Покровск. Я написал заявление в полицию, что исчезли люди. Наши наблюдатели общались с членами ЦИК и те подтвердили, что комиссия из 50-го округа не приезжала и никакие протоколы не привозила. Более того, ЦИК не вызвала их в Киев, поэтому они вообще не должны были туда ехать», - рассказал кандидат.



Кошуков считает, что заявленная поездка в Киев была маневром, чтобы заставить разойтись людей, которые под стенами ОИК требовали честного подсчета голосов.



Он убежден, что согласно протоколам победу должен получить самовыдвиженец Андрей Аксенов, а не кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин, который выиграл выборы согласно данным окружной избирательной комиссии.



В то же время он заявил, что будет требовать объявления перевыборов на 50-м округе.



В пресс-службе Центризбиркома журналистам заявили, что протокол с мокрыми печатями от округа №50 они уже получили и члены ЦИК прорабатывают его.

В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.

К зданию ОИК принесли шины и требуют честного подсчета голосов. Полиция направила туда дополнительные силы, а вечером 23 июля в Покровск прилетел вертолет со спецназовцами.