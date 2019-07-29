Штаб ООС: Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь

Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе в течение 29 июля. Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.



«Потери с украинской стороны не зафиксированы», - говорится в сводке.



В штабе отметили, что вчера, 28 июля, боевики обстреляли пункт пропуска «Марьинка» с крупнокалиберного пулемета.

С 00:01 21 июля вдоль всей линии соприкосновения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен «режим тишины», предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.