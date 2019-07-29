ЦИК признала избранными 35 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия во время сегодняшнего заседания признала избранными 35 народных депутатов Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



На Донбассе признаны избранными народными депутатами Украины следующих лиц: Муса Магомедов- в ОИО № 45, Юрий Солод - в ОИО № 47, Максим Ефимов - в ОИО № 48, Вадим Новинский - в ОИО № 57, Сергей Магера - в ОИО № 58, Дмитрий Лубинец - в ОИО № 60.



Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии, добавили в пресс-службе.



В заседании ЦИК объявлен перерыв до 19:30 29 июля.



Народных депутатов в Верховной Раде будет не 450, а 424 (неподконтрольный Донбасс и аннексированный Крым своих мажоритарных нардепов не выбирали). По партийным спискам пройдут 225 депутатов, еще 199 - в мажоритарных округах.

Ранее кандидат в народные депутаты по округу №50 в Покровске Сергей Кошуков заявил, что кандидаты и наблюдатели не могут найти председателя и секретаря окружной избирательной комиссии №50, которые исчезли вместе с протоколами.



В тоже время в пресс-службе Центризбиркома журналистам сказали, что протокол с мокрыми печатями от округа №50 они уже получили и члены ЦИК прорабатывают его.