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СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве

29 июля 2019, 22:18

СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве

Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольного города Кадиевка (ранее – Стаханов) Луганской области коммунальные туалеты и нежилые помещения в Киеве, после чего их продавали. Суммы нанесенного ущерба составляет более чем 101,6 млн гривен, считают в Нацполиции, передает «Наші Гроші».

Группа мошенников состояла из семи человек, двое из которых - работники коммунального «Киевводфонд».

«Схема была построена следующим образом: коммунальные объекты через «своего» нотариуса регистрировали на подставных лиц, подыскивали среди жителей г. Стаханов Луганской области и прилегающих районов. Эти подставные владельцы выдавали членам группы доверенности на право распоряжаться якобы их недвижимостью. На основании этих доверенностей объекты продавали уже покупателям, которые не знали о мошеннической схеме», - говорится в материале.

По данным следствия, подыскивал коммунальные объекты заместитель гендиректора коммунального предприятия «Киевводфонд». В свою очередь начальник юридического отдела «Киевводфонд» передавал организатору группы правоустанавливающие документы и технические характеристики этих объектов для изготовления поддельных документов. На этого же юриста выдавались доверенности подставных владельцев.

Сообщается, что подставных лиц подыскивал житель Стаханова, который привозил их в Киев.

«Их роль заключалась в том, что они выступали фиктивными участниками сделок купли-продажи коммунальных объектов, становясь якобы их владельцами», - пишет издание.

Таким образом группа мошенников завладела менее 14 общественными туалетами, в основном в центральной части столицы, более чем 30 коммунальными нежилыми помещениями и домом площадью более 1 тыс кв м по ул. Сечевых Стрельцов, 91.

Также, по данным следствия, группа завладела имущественным комплексом (лит. А, Б, В) площадью более 2 тыс кв м на ул. Пушкинская, тридцать третий. Следствие установило, что его настоящим владельцем является ООО «Дом на Пушкинской», которое купило его в июле 2010 года.

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