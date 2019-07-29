Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ

Прокуратура Автономной республики Крым объявила о подозрении гражданину Сербии, который способствовал аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



По данным следствия, мужчина был участником «самообороны» и членом разведывательной группы «Северный ветер». Эти группировки принимали активное участие в аннексии Крыма в 2014 году.



«Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля и марта 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы «Северный ветер», которая входила в состав «Самообороны Севастополя», помог оккупационным властям установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктами газопровода вблизи города Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование города Севастополь», — заявили в прокуратуре.



Мужчину подозревают по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.