Зеленский уволил Короля Артура с поста главы райгосадминистрации в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение от 29 июля 2019 года размещено на сайте главы государства.



«Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», — говорится в документе.

На прошлой неделе Владимир Зеленский уволил еще пятерых глав районных государственных администраций в Луганской области.