Американские сенаторы предлагают ввести дополнительные санкции против РФ

Американские сенаторы демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио обратились в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты с письмом, которым предлагают дополнить проект оборонного бюджета положением о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает «Интерфакс».



В письме они «настоятельно призывают» включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, «формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия».



В частности, сенаторы настаивают на включении в документ положений закона о сдерживании, запрещающих американским компаниям вести дела с новым российским суверенным долгом в течение 90 дней после вступления в силу.



По их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.



В письме говорится, что хотя закон о сдерживании и работает «в правильном направлении», по данным разведки и оценкам экономистов, влияние санкций на суверенный долг России будет «ограниченным», учитывая его низкий уровень, прогнозируемый сбалансированный бюджет и значительные валютные резервы РФ.



В связи с этим сенаторы предлагают ввести в проект оборонного бюджета положения, которые в случае российского вмешательства в выборы позволят вводить дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, «олигархов и политических деятелей, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы».



«Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру», — говорится в послании Холлена и Рубио.



Они подчеркнули: «Мы должны заранее дать понять, что попытки вмешательства в наши выборы быстро столкнутся с жесткими санкциями. Таким образом мы можем предотвратить злонамеренные действия враждебных иностранных держав, но мы должны действовать уже сейчас».