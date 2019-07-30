Аваков: Порошенко бессовестно лжет, но по беспределу его «кончать» нельзя

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко во лжи в ответ на обвинения о работе полиции против его партии «Европейская солидарность» на парламентских выборах.



«В интервью УП Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы», — написал Аваков в Facebook.



Министр подчеркнул, что деятельность Порошенко привела к тому, что «у всех нас <...> нет другого выхода, как желать успеха Зе! И помогать ему! От простого человека до олигарха».



При этом Аваков заявил, что по «беспределу» Порошенко «"кончать" неправильно и нельзя».

«Не позволим это заядлым — важно. А вот то, за что заслужил отвечать — пусть отвечает», — добавил глава МВД.

В интервью «Украинской правде» Петр Порошенко прокомментировал результат своей партии на досрочных выборах так: «Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп, вроде Шария, организованные изнутри страны. Удалось ли им нам помешать? Нет».



Порошено также напомнил, что на выборах акции «Европейской солидарности» сопровождались пикетами с воздушными шариками от «Партии Шария». По мнению Порошенко, это могло стимулироваться властью, потому что такие пикеты «охраняла полиция».