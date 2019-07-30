Беспилотник ОБСЕ был поврежден обстрелом у Первомайска

Недалеко от неподконтрольного украинским властям Первомайска на Луганщине беспилотник миссии ОБСЕ действия был поврежден в результате огня из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Уточняется, что 28 июля, находясь на окраине Первомайска и управляя полетом беспилотника, наблюдатели СММ ОБСЕ слышали 13 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2 километрах к западу. По их оценке, огонь велся в направлении беспилотника.



Наблюдатели успешно приземлили беспилотник, но отметили полученные им повреждения: сломанное крепление камеры, пробоину в корпусе и отсутствие пропеллеров. По оценке миссии, повреждения причинены огнем из стрелкового оружия.