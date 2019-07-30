Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Беспилотник ОБСЕ был поврежден обстрелом у Первомайска

30 июля 2019, 10:41

Беспилотник ОБСЕ был поврежден обстрелом у Первомайска

Недалеко от неподконтрольного украинским властям Первомайска на Луганщине беспилотник миссии ОБСЕ действия был поврежден в результате огня из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Уточняется, что 28 июля, находясь на окраине Первомайска и управляя полетом беспилотника, наблюдатели СММ ОБСЕ слышали 13 очередей и выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2 километрах к западу. По их оценке, огонь велся в направлении беспилотника.

Наблюдатели успешно приземлили беспилотник, но отметили полученные им повреждения: сломанное крепление камеры, пробоину в корпусе и отсутствие пропеллеров. По оценке миссии, повреждения причинены огнем из стрелкового оружия.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Первомайск
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
14:47
ВПГ: Боевики задержали на КПВВ женщину и вывезли в СИЗО Донецка
13:44
«ЛНР» приговорила луганчанина к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»
13:11
На свободу вышел боевик, подозреваемый в причастности к крушению МН17
10:50
«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»
10:14
В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной
09:24
В Луганске местные жители нашли корпус мины
21:59
Главные события Донбасса за неделю
15:50
В Донецке митинговали против флешмоба «ДНР». Участников разогнали сообщением о минировании
14:55
Сепаратистские СМИ сообщают о взрыве автомобиля в Донецке
13:24
Тракторист подорвался на мине недалеко от Енакиево
10:23
В Снежном горел захваченный супермаркет «АТБ»
15:52
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения магазина в Докучаевске вследствие обстрела
все новости
11:10
В «Слуге народа» обещают рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
10:41
Беспилотник ОБСЕ был поврежден обстрелом у Первомайска
10:17
Аваков: Порошенко бессовестно лжет, но по беспределу его «кончать» нельзя
09:33
Американские сенаторы предлагают ввести дополнительные санкции против РФ
09:21
В Донецке горело заброшенное здание клуба «Донецк-Кокс»
08:40
Зеленский уволил Короля Артура с поста главы райгосадминистрации в Луганской области
08:09
На Донбассе трижды нарушили режим «тишины», ранен украинский военный
23:00
Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину Сербии за участие в НВФ
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:18
СМИ: Мошенники незаконно оформляли на жителей неподконтрольной Луганщины помещения в Киеве
21:23
ЦИК признала избранными 35 народных депутатов
20:22
Штаб ООС: Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь
19:17
В Покровске не могут найти членов окружной комиссии
18:44
СБУ: Предприятие на Луганщине через фирму-двойник платило «налоги» боевикам
17:53
В Офисе президента анонсировали создание русскоязычного канала для «борьбы за умы»
все новости
ВИДЕО
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок
28 июля, 22:57
Битва за Донбасс. Медведчук против Зеленского ►
27 июля, 18:15
Строители в понедельник должны еще раз оценить объем работ по восстановлению моста в Станице
27 июля, 12:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция