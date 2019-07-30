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Из Донецка выведен двойной агент СБУ, который работал в «прокуратуре ДНР»

30 июля 2019, 11:28

Из Донецка выведен двойной агент СБУ, который работал в «прокуратуре ДНР»

Фото: Факти ICTV / YouTube Фото: Факти ICTV / YouTube

С временно неподконтрольной территории Донецкой области выведен завербованный Службой безопасности двойной агент, который работал в «военной прокуратуре» при группировке «ДНР». Об этом сообщает телеканал ICTV.

Подчеркивается, что двойной агент Сергей Лукьяненко уже дал важные показания об украинских заложниках и присутствии российских военнослужащих на оккупированной территории.

Лукьяненко работал конвоиром и неоднократно бывал на допросах украинских граждан, которые стали заложниками «ДНР». Он начал сотрудничать с СБУ, а через несколько месяцев сбежал из Донецка.

В частности, Лукьяненко предоставил свидетельства, что «управление внутренней безопасности», в юрисдикцию которого входит «военная прокуратура ДНР», где он работал, возглавлял кадровый российский офицер Щедринов Дмитрий Васильевич. Как сообщается, в 2014 году Щедрин руководил захватом здания прокуратуры Донецка.

Щедрин также участвовал в захвате Крыма. В мае 2014 года он прибыл на Донбасс, где 11 мая получил должность «командира разведывательной роты». С 23 мая 2014-го года уже был в должности «начальника управления специальных операций генеральной прокуратуры ДНР ». Участвовал в боях на территории Донецкого международного аэропорта.

Кроме того, Лукьяненко подтвердил местонахождение около 10 украинских военнопленных, которые считались пропавшими без вести. Также передал следствию видео с допросов «киборга» Богдана Пантюшенко — украинского командира танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным «Броня».

Лукьяненко воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома». В Украине против него было закрыто уголовное производство.

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