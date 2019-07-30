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Первое судебное слушание по делу об убийстве «Сармата» не началось: судьи взяли самоотвод

30 июля 2019, 11:33

Первое судебное слушание по делу об убийстве «Сармата» не началось: судьи взяли самоотвод

Двое из трех судей Бердянского горрайонного суда взяли самоотвод в ходе первого судебного слушания в деле об убийстве местного активиста, ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Одна из судей сообщила, что ее супруг имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах в отношении Олешко.

Самоотводы были приняты. Таким образом, судебное заседание было приостановлено, не начавшись.

Дата судебного слушания станет известна после назначения нового состава судебной коллегии.

Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске. Пятерых подозреваемых исполнителей убийства задержали вскоре после совершения преступления, позже были задержаны также трое подозреваемых в заказе убийства.

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