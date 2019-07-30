Мэр Славянска занялся получением оружия и собирается пройти тест на наркотики

Мэр Славянска Вадим Лях собирается получить разрешение на хранение травматического оружия. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В рамках процедуры получения оружия Лях намерен пройти тест на наличие следов наркотических препаратов в крови, хотя это не является одним из условий получения оружия.



«Травматического оружия у меня на сегодня нет, но думаю, ситуация такая, что оно не помешало бы. Соответственно, это предполагает прохождение каких-то тестов, но не предполагает расширенного по наркотикам. Просто в качестве теста пройду еще расширенный тест и на наркотики. А вообще это все будет посвящено получению оружия», — заявил он.



Ранее Лях заявлял, что экс-мэр Славянска Неля Штепа и экс-нардеп от Оппоблока Юрий Солод называют его наркоманом.