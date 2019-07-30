У Зеленского рассказали, как пройдет День Независимости в «новом формате»

В этом году в Киеве 24 августа пройдет «Шествие достоинства» по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.



«В этом году году празднование Дня независимости состоится в новом формате. <...> Вместо традиционного парада в советских традициях на центральной улице столица состоится "Шествие достоинства"», — сказал он во время брифинга.



Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, к которым присоединятся ветераны АТО. Вместе с военными в мероприятии примут участие, в частности, медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры. В шествии также поучаствует президент Владимир Зеленский и руководство государства. После этого президент обратится к украинскому народу.



Также в центре Киева состоится масштабный концерт. По словам Богдана, его организацией занимается один из самых известных украинских режиссеров.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости пройдет без традиционного военного парада. По его словам, сэкономленные 300 миллионов гривен будут направлены на премии военным.