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У Зеленского рассказали, как пройдет День Независимости в «новом формате»

30 июля 2019, 12:50

У Зеленского рассказали, как пройдет День Независимости в «новом формате»

В этом году в Киеве 24 августа пройдет «Шествие достоинства» по случаю Дня Независимости Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан.

«В этом году году празднование Дня независимости состоится в новом формате. <...> Вместо традиционного парада в советских традициях на центральной улице столица состоится "Шествие достоинства"», — сказал он во время брифинга.

Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, к которым присоединятся ветераны АТО. Вместе с военными в мероприятии примут участие, в частности, медики, учители, спортсмены, дипломаты и волонтеры. В шествии также поучаствует президент Владимир Зеленский и руководство государства. После этого президент обратится к украинскому народу.

Также в центре Киева состоится масштабный концерт. По словам Богдана, его организацией занимается один из самых известных украинских режиссеров.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости пройдет без традиционного военного парада. По его словам, сэкономленные 300 миллионов гривен будут направлены на премии военным.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Богдан
События
День Независимости Украины

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