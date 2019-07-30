В МинВОТ заявили, что Россия ввела дополнительные проверки для паспортизации на Донбассе

Федеральная служба безопасности России ввела дополнительные проверки перед выдачей российских паспортов жителям неподконтрольных украинским властям районов Луганской и Донецкой области. Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире телеканала «Прямой».



«Некоторые работники Федеральной службы безопасности пишут докладные записки внутри системы ФСБ о том, что они видят в выдаче российских паспортов членам незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий опасность уже сейчас для российского общества. Поэтому сейчас ввели дополнительные проверки. То есть сначала говорили, что мы вам выдадим паспорта, а теперь ограничили», — сказал он.



По словам украинского министра, первые люди, которые получали паспорта — это так называемые функционеры оккупационных администраций и их надо привязывать к этим «администрациям» российским гражданством.



«Люди обычные десять раз сейчас думают, стоит, не стоит... есть уже люди, которые говорят: мне такой паспорт не нужен, потому что он мне ничего не дает, и я хочу ездить на Украину, и я думаю, что может быть проблема», — подчеркнул Черныш.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.