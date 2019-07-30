Опрос: 79% безработных переселенцев — женщины

79% переселенцев, которые ищут работу — женщины, свидетельствуют данные опроса Международной организации по миграции (МОМ) совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).



По состоянию на март 2019 были трудоустроены 48% переселенцев, более двух третей из них (71%) не меняли места работы уже более 12 месяцев.Такой же является доля ВПЛ, которые отметили, что нынешняя работа соответствует их квалификации.



Несмотря на общее снижение уровня безработицы среди переселенцев, большинство из соискателей работы являются женщинами. Женщины также чаще сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.



Меньше всего зарабатывают переселенцы, проживающие в сельской местности, где среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПО составляет 1710 гривен. В больших городах этот показатель составляет 3090 гривен.



В МинВОТ отмечают положительную динамику в интеграции переселенцев в новых громадах, но одной из основных проблем, которая этому препятствует, является отсутствие жилья у большинства ВПЛ.