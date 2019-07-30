Матиос: Украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаила Одесской области обыска российского танкера «Nika Spirit» (ранее – «Neyma»), и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы. Об этом на странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.



«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», - написал Матиос.



Также главный военный прокурор Украины назвал недостоверной распространяемую российскими СМИ информацию якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.



«Объясняю - судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена», - подчеркнул Матиос.

25 июля следователи СБУ и военной прокуратуры задержали российский танкер «Neym», который блокировал украинские военные корабли в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.



По данным спецслужбы, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер «Nika Spirit». Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.



Позже в СБУ сообщили, что следственные действия не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного российского танкера «Neyma», поэтому оснований для задержания моряков не было.



Все члены экипажа российского танкера вернулись в Краснодар.