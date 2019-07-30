Правозащитники: В России и Крыму за решеткой - 130 украинцев

В настоящее время в России и в аннексированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из них - крымские татары. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила председатель правления Центра прав человека «ZMINA» Татьяна Печончик, передает «Укринформ».



«Это группы людей, являющиеся гражданскими активистами, правозащитниками, гражданскими журналистами, которые находятся в местах лишения свободы именно за свою общественную деятельность. Это Эмир-Усеин Куку, который был членом "Контактной группы по правам человека" в Ялте, это Сервер Мустафаев - координатор "Крымской солидарности". Это гражданские журналисты Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Нариман Мемедеминов и другие активисты движения "Крымская солидарность"», - рассказала глава правозащитного центра.



Также, центром прав человека «ZMINA» зафиксирован ряд нарушений, когда оккупационные власти, создавая политически мотивированные дела, преследуют людей за религиозные взгляды, гражданскую позицию или общественную деятельность.



Как заявила Печончик, в условиях, когда Россия зачистила информационное поле в Крыму, заблокировав около 30-ти независимых украинских медиа, правозащитники через ООН обращаются к России с требованием немедленно прекратить преследование гражданских активистов и журналистов.