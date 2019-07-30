ОБСЕ заметила конвой грузовиков возле границы с Россией на Донбассе

В районах, неподконтрольных правительству, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ обнаружил колонну из восьми грузовиков возле границы с Российской Федерацией, где нет официального пункта пересечения границы. Об этом говорится в отчете миссии.



Так, в ночь на 22 июля беспилотник СММ заметил колонну из восьми грузовиков, три из которых были похожи на автоцистерны. Четыре автомобиля из колонны были с прицепами.



Все стояли неподвижно по направлению на восток на грунтовой дороге, проходящей возле границы с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от неконтролируемый правительством Степного, где нет официального пункта пересечения границы.