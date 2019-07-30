Двойной агент в «прокуратуре ДНР» и неопознанные грузовики возле границы с РФ. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 июля.

Боевые действия



СММ ОБСЕ зафиксировала колонну из восьми грузовиков вблизи подконтрольного боевикам участка границы с РФ. Колонна находилась вблизи Степного Донецкой области, где нет официального пункта пропуска.



Общество



Телеканал ICTV сообщил о том, что СБУ вывела из Донецка двойного агента, который работал в «военной прокуратуре ДНР».



Киевский апелляционный суд оставил в силе арест экс-начальника ПВО «ДНР» Владимира Цемаха, задержанного сотрудниками СБУ в подконтрольном боевикам Снежном Донецкой области. Цемах может быть одним из свидетелей по делу о крушении «Боинга 777», хотя сам он отрицает причастность к перевозке «Бука», из которого сбили пассажирский самолет.



Цемах и экс-начальник штаба «Минобороны ДНР» Дмитрий Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе «Боинга 777».



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