У Зеленского заявили, что до конца года снимут мораторий на продажу земли

Замглавы Офиса президента (ОП) Алексей Гончарук заявил, что отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземли в Украине планируют уже до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.



«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», - сказал он.



Гончарук рассказал, что ведутся консультации с Всемирным банком касательно вариантов открытия рынка земли - ограничивать ее продажу иностранцам или нет. Он отметил, что разные подходы могут ускорить рост ВВП Украины от 0,5%до 3%.



«Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель», - сказал чиновник.

20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения еще на год – до 1 января 2020 года.